Jovem é atingido por bala perdida em tiroteio na zona sul de São Paulo
Ele passava perto de abordagem policial quando se iniciou um tiroteio
Um jovem foi atingido por uma bala perdida na noite desta terça-feira (26) na zona sul de São Paulo (SP). Ele passava perto do local onde ocorria uma abordagem da polícia contra um roubo de moto, quando um dos suspeitos reagiu e deu início a um tiroteio. A vítima foi socorrida após ser baleada na perna. O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, enquanto o comparsa segue foragido.
