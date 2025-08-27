Logo R7.com
Jovem é atingido por bala perdida em tiroteio na zona sul de São Paulo

Ele passava perto de abordagem policial quando se iniciou um tiroteio

Hora News|Do R7

Um jovem foi atingido por uma bala perdida na noite desta terça-feira (26) na zona sul de São Paulo (SP). Ele passava perto do local onde ocorria uma abordagem da polícia contra um roubo de moto, quando um dos suspeitos reagiu e deu início a um tiroteio. A vítima foi socorrida após ser baleada na perna. O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, enquanto o comparsa segue foragido.

