Jovem é atingido por bala perdida em tiroteio na zona sul de São Paulo

Um jovem foi atingido por uma bala perdida na noite desta terça-feira (26) na zona sul de São Paulo (SP). Ele passava perto do local onde ocorria uma abordagem da polícia contra um roubo de moto, quando um dos suspeitos reagiu e deu início a um tiroteio . A vítima foi socorrida após ser baleada na perna. O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, enquanto o comparsa segue foragido.