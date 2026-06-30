Jovem fica ferido no rosto após explosão de espada

Um jovem de 18 anos sofreu graves ferimentos após ser atingido no rosto por uma espada junina em Salvador. Este tipo de artefato, feito de pólvora e bambu, é ilegal devido aos riscos que representa.



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