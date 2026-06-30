Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Jovem fica ferido no rosto após explosão de espada

Artefato feito de pólvora e bambu é proibido por lei; vítima está em estado grave

Hora News|Do R7

  • Google News

Um jovem de 18 anos sofreu graves ferimentos após ser atingido no rosto por uma espada junina em Salvador. Este tipo de artefato, feito de pólvora e bambu, é ilegal devido aos riscos que representa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Bahia (Estado)
  • Salvador
  • festa-junina
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.