Lagoa em Florianópolis (SC) tem uma das maiores concentrações de cocaína do mundo

A Lagoa da Conceição, famoso ponto turístico de Florianópolis , ganhou o título de águas com uma das maiores concentrações de cocaína do mundo. Além da droga, pesquisadores da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) também encontraram altas concentrações de antibióticos e analgésicos.



As substâncias são liberadas pelas pessoas que urinam no local, e impactam a fauna e a flora da região. A Secretaria do Meio Ambiente afirmou que vai tomar providências com os órgãos responsáveis pela preservação do espaço.