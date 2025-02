Líderes abandonam discurso da Rússia no Conselho de Direitos Humanos na ONU

Dezenas de delegados abandonaram o discurso da Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), em Genebra, na Suíça, nesta quarta-feira (26), em apoio à Ucrânia. Os delegados, incluindo embaixadores da França, Alemanha e Reino Unido, reuniram-se do lado de fora da sala onde a sessão estava ocorrendo, para marcar os três anos desde a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia . Os líderes posaram para fotos com a bandeira ucraniana e expressaram publicamente o desejo pela rápida resolução do conflito no leste europeu.