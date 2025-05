Locadora no Copan completa 59 anos neste fim de semana

Nos tempos do streaming, uma locadora completou 59 anos de funcionamento neste ano. Localizada no edifício Copan , no centro da cidade de São Paulo, a loja oferece mais de 30.000 opções de filmes para aluguel.



O local atende cerca de 100 clientes por mês. O aluguel de um filme custa R$ 11 e vale por dois dias. Se o cliente levar mais de uma fita ou DVD, ganha um desconto no valor e ainda consegue estender o tempo de locação.



Para garantir a sobrevivência financeira do local, Paulo também oferece o serviço de digitalização — a conversão das mídias mais antigas para um pendrive. O espaço, que conquistou uma clientela fiel, também proporciona o encontro de amantes da mídia física — sensação que as plataformas digitais ainda não conseguem proporcionar.