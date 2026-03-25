Lula anuncia investimento de R$ 5,6 bilhões em fábrica de trens

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, discursou durante a inauguração de uma fábrica chinesa de trens em Araraquara (SP).



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