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Lula anuncia investimento de R$ 5,6 bilhões em fábrica de trens

Início da operação no interior de SP é previsto para o segundo semestre

Hora News|Do R7

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O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, discursou durante a inauguração de uma fábrica chinesa de trens em Araraquara (SP).

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