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Lula cancela evento de lançamento do ECA Digital

Nova legislação obriga que empresas de tecnologia garantam mais segurança online para crianças

Hora News|Do R7

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O ECA Digital impõe novas diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes nos meios digitais.

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