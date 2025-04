Lula discursa durante evento do Novo PAC no Rio de Janeiro nesta terça (15); assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou, nesta terça-feira (15), as ações do governo, comparadas aos últimos sete anos anteriores à sua posse. “Essa irresponsabilidade administrativa não vai acontecer mais no país. A gente precisa chegar à conclusão que esse país não pode mais passar um século sendo tratado como o país do futuro. O país do futuro não é o século que vem, deve ser agora”, disse Lula durante discurso em visita às obras na Rodovia Presidente Dutra , no Rio de Janeiro.





Durante sua fala, o presidente ressaltou a importância do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) — criado em seu primeiro mandato — e de outros projetos como política de Estado, para que não ocorressem casos de obras abandonadas em trocas de governo, o que, segundo Lula, teria acontecido nos últimos anos.