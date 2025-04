'É surpresa para eles, mas não para nós', diz Haddad sobre PIB acima do projetado pelo mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva está conseguindo fazer o Brasil voltar a crescer, ao discursar durante visita às obras da rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).



“O mercado previu que o PIB (Produto Interno Bruto) ia crescer 1%, mas cresceu 3%. É uma surpresa para eles, mas não para nós que trabalhamos com o presidente que mais fez a economia crescer e, agora, voltou para democratizar essas oportunidades”, salientou Haddad.



O ministro relembrou que o país superou o recorde, que já havia sido conquistado em 2014, na geração de emprego e renda. Além disso, ele destacou a importância da isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 e do crédito consignado . “Com um livro na mão e uma carteira de trabalho, ninguém pode com o povo brasileiro”, disse Haddad.