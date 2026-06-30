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Lula participa da cúpula do Mercosul no Paraguai

Reunião deve discutir integração regional, fortalecimento do comércio e agenda social

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados em Assunção, Paraguai.

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