Lula participa da cúpula do Mercosul no Paraguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados em Assunção, Paraguai.



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