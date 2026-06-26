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Lula participa do lançamento da Fragata 'Cunha Moreira'

Terceiro navio da classe Tamandaré é construído integralmente no Brasil

Hora News|Do R7

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O presidente Lula participou de uma cerimônia em Itajaí, Santa Catarina, para o lançamento e batismo da fragata "Cunha Moreira".

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