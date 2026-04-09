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Lula sanciona PL de monitoração eletrônica de agressores

Medida é para casos de violência doméstica; presidente sanciona ainda PL sobre crime de vicaricídio

Hora News|Do R7

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Veja na íntegra o discurso realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (9) em Brasília durante a assinatura do projeto de lei de monitoração eletrônica de agressores.

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