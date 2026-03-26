Lula visita instalações de indústria farmacêutica em Anápolis (GO)
Brasil irá exportar insumo de medicamento para dores abdominais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Anápolis, Goiás, para visitar as instalações da Brainfarma.
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