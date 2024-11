Mais de 250 migrantes são detidos na fronteira entre México e EUA

Autoridades mexicanas interceptaram um caminhão que transportava mais de 250 migrantes , de diversas nacionalidades, a caminho da fronteira com os Estados Unidos, neste domingo (10). Com auxílio do exército, a operação foi deflagrada ainda na sexta-feira (8) em um posto de controle do estado de Chihuahua, segundo o Ministério da Defesa do México. O motorista do veículo foi encaminhado às autoridades, enquanto os homens e mulheres que tentavam atravessar a fronteira foram levados a centros para revisão do status migratório.