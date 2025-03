Centenas de pescadores foram resgatados em blocos de gelo no mar de Okhotsk, no Extremo Oriente da Rússia , nesta sexta-feira (28). Todos os 374 homens, entusiastas da pesca no gelo, foram arrastados a mais de 700 metros da terra. Eles foram salvos por um helicóptero, já à noite, e passam bem.