Minas Gerais tem três casos confirmados de Mpox em 2026

Em 2026, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou três casos de Mpox. No Brasil, são 48 casos confirmados, com 41 em São Paulo.



