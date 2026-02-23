Logo R7.com
Minas Gerais tem três casos confirmados de Mpox em 2026

OMS fez alerta para surgimento de nova variante do vírus na última semana

Hora News|Do R7

Em 2026, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou três casos de Mpox. No Brasil, são 48 casos confirmados, com 41 em São Paulo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

