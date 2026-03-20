Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Morre aos 86 anos ator de filmes de ação Chuck Norris

Falecimento foi informado na manhã desta sexta (20) pelas redes sociais do astro

Hora News|Do R7

  • Google News

O ator Chuck Norris morreu na manhã desta quinta-feira (19) aos 86 anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Cinema
  • morte
  • redes-sociais
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.