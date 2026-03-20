Motoqueiro é levado por enxurrada no Espírito Santo

As fortes chuvas que atingiram a região serrana do Espírito Santo causaram alagamentos e deixaram pessoas ilhadas. Em uma rodovia, um motoqueiro acabou sendo arrastado pela enxurrada.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!