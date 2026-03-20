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Motoqueiro é levado por enxurrada no Espírito Santo

Vítima conseguiu escapar com escoriações; local do incidente foi parcialmente interditado

Hora News|Do R7

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As fortes chuvas que atingiram a região serrana do Espírito Santo causaram alagamentos e deixaram pessoas ilhadas. Em uma rodovia, um motoqueiro acabou sendo arrastado pela enxurrada.

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