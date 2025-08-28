Logo R7.com
Mulher corre para carro policial para fugir de sequestrador em Corinto (MG); veja vídeo

Vítima foge do ex-marido e encontra socorro com a polícia em Minas Gerais

Hora News|Do R7

Em Corinto, no estado de Minas Gerais, uma mulher sequestrada pelo ex-marido conseguiu escapar durante o abastecimento em um posto de combustíveis nesta terça-feira (26). 


O incidente ocorreu quando ela aproveitou a parada para correr até uma viatura da Polícia Militar que estava no local. A vítima relatou que o ex-companheiro a rendeu com uma faca após não aceitar o término da relação. No momento da fuga, a mulher saiu do carro e correu na direção dos policiais

Mesmo assim, o homem tentou persegui-la, mas foi impedido pela ação rápida dos agentes. O homem foi preso em flagrante por sequestro e ameaça à integridade física da ex-mulher.

  • Combustível
  • Minas Gerais
  • PM (Polícia Militar)
  • Sequestro

