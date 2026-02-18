Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Mulher muda versão inicial de atropelamento pelo ex-namorado

Homem foi levado à delegacia, pagou fiança e foi liberado com uso de tornozeleira eletrônica

Hora News|Do R7

  • Google News

Uma reviravolta ocorreu no caso envolvendo uma mulher que teria sido atropelada pelo ex-companheiro em Ponta Grossa, Paraná.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Atropelamento
  • Novo
  • parana
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.