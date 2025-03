Mulher perde R$ 500 em golpe de vendedor ambulante no Rio

Uma mulher foi vítima do “golpe do wi-fi” no Rio de Janeiro e teve R$ 500 perdidos. Ao pagar a conta em uma barraca de alimentos, ela entregou o celular ao vendedor para que ele buscasse sinal. Entretanto, o aparelho estava com o aplicativo do banco aberto e desbloqueado, o homem aproveitou a oportunidade para transferir o valor para sua conta. O suspeito foi preso em flagrante após a vítima acionar a polícia.