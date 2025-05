Mulheres precisam de boa rede de apoio para chegar a cargos de liderança, diz especialista

Apesar de as mulheres serem maioria no mercado de trabalho , este dado não se reflete nas posições de liderança, segundo Irina Bezzan, CEO da Talents Digital, empresa de Recursos Humanos.



Para Irina, trabalhadoras enfrentam desafios para almejarem e atingirem cargos de liderança. Um deles é a questão da maternidade. Para a especialista, o mercado enxerga negativamente mães ou gestantes e as rotula como improdutivas , o que não ocorre na realidade.



A gestora pontua a necessidade de uma rede de apoio. Para isto, o papel daquelas que já são líderes é fundamental para mostrar o caminho para outras, como mentoras ou fonte de inspiração.



Um levantamento da plataforma InfoJobs revelou que mais de 70% dos entrevistados acreditam que homens e mulheres não têm oportunidades iguais no mercado de trabalho.



Ademais, um levantamento da Fundação Getulio Vargas indicou que apenas 18% das ocupantes de cargos de liderança são mães. No caso de homens que são pais, esse número sobe para 38%.