'Não teve qualquer participação’, afirma advogado de Braga Netto sobre atos de 8 de janeiro

"Um homem que prestou 42 anos de serviços ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada”, afirmou José Luís Mendes de Oliveira Lima, advogado do general Walter Braga Netto , ex-ministro da Defesa preso pela Polícia Federal em dezembro de 2024, sob suspeita de envolvimento na tentativa de golpe.

Oliveira Lima pontuou que “a defesa está com os olhos cobertos” e que Braga Netto não teve participação com o atentado à Praça dos Três Poderes, ocorrido em 8 de janeiro de 2023. O advogado também disse que Mauro Cid está mentindo.está previsto para ocorrer em três sessões: duas nesta terça, às 9h30 e às 14h, e a terceira na quarta, às 9h30. Entre os principais pontos do rito estão a leitura do relatório do relator, o, a sustentação oral do, além das sustentações orais das defesas dos acusados.O grupo julgado nesta terça-feira é considerado o núcleo central da suposta trama golpista com a liderança do ex-presidente, e inclui o general, ex-ministro e vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022; o tenente-coronel, delator e ex-ajudante de ordens da presidência; o, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;, ex-comandante da Marinha; e o general, ex-ministro da Defesa.A denúncia que o STF julga acusa os suspeitos de liderança de organização armada,, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado nosPara o julgamento, ae restringiu o acesso aos prédios e anexos do Supremo, além de suspender os julgamentos de outras turmas do tribunal. Nesta segunda-feira (24), uma varredura antibombas foi realizada no local.