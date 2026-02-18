Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Negociações entre Rússia e Ucrânia acabam sem acordo de paz

Encontros em Genebra, na Suíça, foram mediados pelos Estados Unidos

Hora News|Do R7

  • Google News

As negociações entre Rússia e Ucrânia em Genebra terminaram sem um acordo nesta quarta-feira (18).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Rússia
  • Ucrânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.