Negociações entre Rússia e Ucrânia acabam sem acordo de paz
Encontros em Genebra, na Suíça, foram mediados pelos Estados Unidos
As negociações entre Rússia e Ucrânia em Genebra terminaram sem um acordo nesta quarta-feira (18).
Genebra é palco de negociações geopolíticas
Na Suíça, Rússia, Ucrânia, Irã e EUA negociam fim da guerra no leste europeu e programa nuclear iraniano
