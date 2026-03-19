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Nvidia retoma produção de chips para clientes da China

Operações exigem aprovação do governo americano e das autoridades chinesas

Hora News|Do R7

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A Nvidia, uma das maiores empresas do mundo, retomou a produção de chips para clientes da China. Porém, a operação necessita da autorização do governo dos EUA e aprovação das autoridades chinesas.

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