'O Brasil é uma expressão gigante da economia', diz presidente do Sebrae Nacional

“O Brasil é uma expressão gigante da economia. [...] Portanto, não serão ameaças dessa natureza sem qualquer justificativa, inclusive de mercado econômica, que vai assustar o Brasil”, afirmou Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (6).



Ao lado do ministro Carlos Fávaro , Lima anunciou o acordo de cooperação técnica entre a organização e o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) , que visa desenvolver a produtividade e a competitividade de pequenos negócios rurais. Cerca de 2.500 agroindústrias podem ser beneficiadas pela iniciativa.



“Os pequenos precisam de processos protetivos e, principalmente, de políticas de um estado social. A presença do ministro junto com o Sebrae é justamente para garantir a inclusão da pequena agricultura, do desenvolvimento da economia dos pequenos”, disse.



Já Fávaro afirmou que há uma mudança de patamar que está sendo empreendida por Lula em relação ao selo SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal). Ele pontuou que a expectativa é que, até o final do mandato do presidente, 2.300 municípios tenham a certificação.



“De 2006 ou 2008, mais ou menos, até 2022, pouco mais de 300 municípios brasileiros tinham o selo SISBI à disposição dos empreendimentos locais. E, de lá para cá, fizemos uma grande força-tarefa, inclusive mudando a forma de interagir com os municípios individualmente e passando a interagir nos consórcios municipais, onde dilui o custo e potencializa o acesso”, declarou.