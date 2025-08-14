Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa
Portugal e Itália têm alerta para as altas temperaturas; província na Espanha teve deslocamento de mais de 4.000 pessoas
A Europa tem sido afetada por uma forte onda de calor que, somada aos incêndios florestais, já provocou a morte de ao menos quatro pessoas desde o início da semana. Na Grécia, quase 5.000 bombeiros combatem as chamas com a ajuda de voluntários.
Mais de 4.000 pessoas precisaram abandonar suas casas na província espanhola de León. Temperaturas acima dos 40º também foram sentidas na França, na Turquia e na Albânia, e Portugal e Itália têm alerta para o calor.
