Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa

A Europa tem sido afetada por uma forte onda de calor que, somada aos incêndios florestais, já provocou a morte de ao menos quatro pessoas desde o início da semana. Na Grécia , quase 5.000 bombeiros combatem as chamas com a ajuda de voluntários.



Mais de 4.000 pessoas precisaram abandonar suas casas na província espanhola de León. Temperaturas acima dos 40º também foram sentidas na França , na Turquia e na Albânia, e Portugal e Itália têm alerta para o calor.