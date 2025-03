Oscar 2025: jantar pós-premiação inclui estatueta de sobremesa e opções veganas; confira

Nos últimos preparativos para a cerimônia do Oscar , que acontece neste domingo (2), está a festa oficial pós-premiação, que contará com um jantar de luxo para as estrelas do cinema.



Cerca de cem profissionais trabalham na organização do banquete, que servirá 400 convidados. O cardápio inclui 70 opções entre pratos doces e salgados, que também oferece opções vegetarianas. Para os que não levarem a estatueta para casa , uma réplica de chocolate será servida como sobremesa — um prêmio de consolação saboroso.



