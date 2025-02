Oscar 2025: tapete vermelho é desenrolado em teatro onde será a premiação

O tapete vermelho do Oscar foi oficialmente inaugurado pelo apresentador da premiação deste ano, Conan O’Brien, nesta quarta-feira (26). O evento, que acontecerá neste domingo (2) no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA), contará com participação brasileira com o filme Ainda Estou Aqui , que concorre em três categorias — Melhor Filme, Melhor Atriz, pela atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva, e Melhor Filme Internacional.



O R7 entrou no clima do Oscar e, neste domingo (2) às 19h30, faz uma live especial, em parceria com o portal Estação Nerd, com todas as informações sobre a principal premiação do cinema. Será que o Brasil leva a primeira estatueta? Prepare a pipoca e o look de gala!