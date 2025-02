Palmeiras tenta classificação contra Mirassol; confira todos os jogos da 12ª rodada do Paulistão

O Palmeiras precisa vencer o Mirassol fora de casa neste domingo (23) para garantir vaga nas quartas de final do Paulistão . O time comandado por Abel Ferreira depende também da derrota ou do empate da Ponte Preta para se classificar. A Macaca joga em Campinas contra o Bragantino, que também precisa da vitória para a classificação.



Confira todos os jogos da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, neste domingo:



Corinthians x Guarani - a RECORD transmite a partida ao vivo às 18h30



Mirassol x Palmeiras



Ponte Preta x Bragantino



Inter de Limeira x Santos



Botafogo-SP x Novorizontino



Noroeste x Portuguesa



São Bernardo x São Paulo



Velo Clube x Água Santa



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!