‘Impalpável ação de intimidação institucional’, diz Gonet sobre ataques de Bolsonaro contra Barroso
Procurador-geral da República salientou que fala do ex-presidente comprova atuação para que narrativa falaciosa fosse replicada por todos os meios e canais
Durante a apresentação das acusações no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (2), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os “integrantes da estrutura criminosa conheciam o intuito de criação do cenário de comoção social” e adotaram a tática de gerar desconfiança e animosidade contra as instituições democráticas.
Gonet apontou que os acusados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 documentaram a quase totalidade das ações narradas na denúncia, por meio de gravações, planilhas, manuscritos, arquivos digitais e trocas de mensagem.
Ao citar uma entrevista de Bolsonaro concedida à imprensa em 2021, em que o então presidente encoraja adoção de medidas de força contra o poder Judiciário, em alusão direta ao ministro Luís Roberto Barroso, o procurador considerou a fala como “impalpável ação de intimidação institucional”.
