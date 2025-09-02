‘Impalpável ação de intimidação institucional’, diz Gonet sobre ataques de Bolsonaro contra Barroso

Durante a apresentação das acusações no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal) , nesta terça-feira (2), o procurador-geral da República, Paulo Gonet , afirmou que os “integrantes da estrutura criminosa conheciam o intuito de criação do cenário de comoção social” e adotaram a tática de gerar desconfiança e animosidade contra as instituições democráticas.



Gonet apontou que os acusados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 documentaram a quase totalidade das ações narradas na denúncia, por meio de gravações, planilhas, manuscritos, arquivos digitais e trocas de mensagem.



Ao citar uma entrevista de Bolsonaro concedida à imprensa em 2021, em que o então presidente encoraja adoção de medidas de força contra o poder Judiciário, em alusão direta ao ministro Luís Roberto Barroso , o procurador considerou a fala como “impalpável ação de intimidação institucional”.