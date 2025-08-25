Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França
Autoridades alertaram visitantes sobre riscos de novos incidentes na região; ninguém ficou ferido
Um vídeo — feito por um turista — registrou o momento em que parte de um penhasco desabou em uma praia, no norte da França. O deslizamento de rochas levantou uma nuvem de poeira e assustou quem estava por perto. Ninguém ficou ferido nesse incidente. Autoridades alertam para o risco de novos deslizamentos na região, orientando os visitantes a manterem distância dos penhascos.
Últimas