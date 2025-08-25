Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França

Autoridades alertaram visitantes sobre riscos de novos incidentes na região; ninguém ficou ferido

Hora News|Do R7

Um vídeo — feito por um turista — registrou o momento em que parte de um penhasco desabou em uma praia, no norte da França. O deslizamento de rochas levantou uma nuvem de poeira e assustou quem estava por perto. Ninguém ficou ferido nesse incidente. Autoridades alertam para o risco de novos deslizamentos na região, orientando os visitantes a manterem distância dos penhascos.

  • hora-news
  • turismo
  • deslizamento
  • franca

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.