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PF vai investigar envio de alertas falsos por celular

Milhões de pessoas receberam mensagem de sistema da Defesa Civil durante madrugada

Hora News|Do R7

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A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o envio de alertas falsos através do sistema Cell Broadcast no Brasil.

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