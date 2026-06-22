PF vai investigar envio de alertas falsos por celular
Milhões de pessoas receberam mensagem de sistema da Defesa Civil durante madrugada
A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o envio de alertas falsos através do sistema Cell Broadcast no Brasil.
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