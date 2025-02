Acidente aéreo no Canadá com 80 passageiros deixa 15 feridos

De acordo com Anita Anand, ministra dos Transportes do Canadá , a aeronave que capotou durante o pouso e parou de cabeça para baixo no Aeroporto Internacional de Toronto, nesta segunda-feira (17), estava com 80 passageiros a bordo. Todos foram evacuados e 15 resgatados com ferimentos, sendo três em estado mais grave — uma criança, um homem com cerca de 60 anos e uma mulher por volta dos 40.



Todas as operações do aeroporto foram interrompidas, em um dia que estava com nevasca e frio intenso na região. Imagens mostram a aeronave, que decolou em Minneapolis, Estados Unidos , de cabeça para baixo, enquanto as equipes responsáveis trabalham. A causa do acidente é investigada, mas ainda não há detalhes sobre a razão do ocorrido.