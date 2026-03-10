Logo R7.com
Polícia Federal derruba perfis que simulam ataques a mulheres

Encenações podem impulsionar casos de violência

Hora News|Do R7

A Polícia Federal desativou perfis em redes sociais que publicaram conteúdos simulando agressões a mulheres.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

