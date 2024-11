Policiais da penitenciária de Mossoró não serão indiciados por fuga de presos

A Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário decidiu não indiciar dois policiais que trabalhavam na penitenciária de Mossoró , no Rio Grande do Norte, quando dois presos conseguiram fugir no dia 14 de fevereiro — Rogério Mendonça, 35 anos, e Deibson Nascimento, 33 anos, foram encontrados em Marabá (PA), após 50 dias de buscas . A Comissão concluiu, nesta quarta-feira (13), que não houve a intenção de facilitar a fuga dos presos e que os agentes não poderiam ter evitado o caso, que teria acontecido devido a problemas estruturais da penitenciária. Apesar da decisão, os oficiais ainda não foram absolvidos.



Ao assumirem os cargos, os policiais firmam um termo de ajustamento de conduta para se comprometerem a exercer as funções; caso não o cumpram, devem responder a um processo disciplinar.