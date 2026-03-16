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Prazo para declarar do Imposto de Renda começa em 23 de março

Contribuinte terá de informar ganhos em apostas; primeiro lote será pago em maio

Hora News|Do R7

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O período para a entrega da declaração do imposto de renda referente ao ano de 2025 terá início no dia 23 de março e se estenderá até o dia 29 de maio. Contribuinte terá que informar ganhos em apostas. E o primeiro lote será pago em maio.

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