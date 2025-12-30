Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Preço das corridas por aplicativo teria triplicado em dezembro

Usuários de transporte por aplicativo denunciam aumentos abusivos

Hora News|Do R7

  • Google News

Usuários de transporte por aplicativos em São Paulo reclamam de aumentos significativos no preço das corridas em dezembro. Em alguns casos, os valores chegam a triplicar.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • prefeitura-de-sao-paulo
  • procon
  • hora-news
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.