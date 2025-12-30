Preço das corridas por aplicativo teria triplicado em dezembro
Usuários de transporte por aplicativo denunciam aumentos abusivos
Usuários de transporte por aplicativos em São Paulo reclamam de aumentos significativos no preço das corridas em dezembro. Em alguns casos, os valores chegam a triplicar.
Últimas
Forte tempestade provoca cancelamento de voos nos EUA
Mais de 30 milhões de pessoas estão sob alertas para fortes nevascas e chuvas
Criança dentro de bolha inflável é levada pela maré em Florianópolis (SC)
Brinquedo foi arrastado pelo vento; criança foi resgatada e chegou à superfície em segurança
Jovem suspeito de furto é encontrado pela polícia escondido em caixa d’água
Policiais faziam buscas pelos telhados das casas, quando encontraram o rapaz; ele foi levado à delegacia
Oposição articula ofensiva por impeachment de Moraes
Movimento acontece após polêmica envolvendo ministro do STF e o Banco Master
Médicos terminam procedimento cirúrgico de Bolsonaro e atualizam estado de saúde do ex-presidente
Esta é a terceira operação de Jair Bolsonaro desde a internação, em 24 de dezembro
Colisão entre helicópteros deixa pilotos mortos nos EUA
Ambos os pilotos estavam sozinhos nas respectivas aeronaves no momento do acidente
Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou em represa na região metropolitana de SP
Segundo relatos, rapaz teria ficado preso aos galhos no fundo da água
Suspeito de assalto é baleado e morto no Brás
Homem é suspeito de uma série de roubos em São Paulo
Itália prende nove suspeitos de financiar o Hamas
Autoridades afirmam que detidos estão ligados a organizações que arrecadaram milhões para o grupo terrorista
Prefeitura de Praia Grande fiscaliza vendas na orla
Novas regras de produtos na areia dividem opiniões entre banhistas e vendedores
Fiscalizações na região Norte impulsionam apreensões de ouro no Brasil em 2025
Aumento foi de mais de 300% em 2025
Morre atriz francesa Brigitte Bardot aos 91 anos
Informação foi confirmada pela fundação da artista; causa não foi divulgada
Conheça os novos moradores do zoológico de São Paulo
Novos animais chegam ao zoológico para integrar programa de reprodução e educação ambiental
Carro fica preso em fios de poste após acidente em Cotia (SP)
Motorista perdeu o controle enquanto manobrava o veículo na garagem do condomínio