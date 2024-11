'Prejuízo incalculável': produtores rurais de Goiás estimam queda de produtividade na safra

Os produtores rurais do interior de Goiás estimam uma queda na produtividade por conta das queimadas deste ano. Rio Verde foi a cidade que mais registrou incêndios rurais em 2024. “Prejuízo incalculável”, lamentou diretor comercial do Sindicato Rural do município. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em um único fim de semana, a cidade registrou 117 focos na zona rural. Mesmo com a chegada do ciclo de chuvas, as queimadas devem impactar o solo para um novo plantio, afetando a economia de todo o Brasil. O agronegócio é responsável por 27% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Rio Verde é a oitava maior produtora de grãos do país.