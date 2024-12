'Primeira vez que temos uma perspectiva de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia', diz professor

“Entraremos em 2025, três anos após o início do conflito, e pela primeira vez temos uma perspectiva de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ”, projetou Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM, em entrevista para RECORD NEWS nesta segunda-feira (2). Entretanto, esta negociação não é tão simples tendo em vista que “Zelensky sempre foi muito enfático dizendo que não abriria mão dos territórios invadidos. E, pela primeira vez, diz estar aberto à negociação destes territórios anexados”. Roberto ainda destacou a posição enfática do presidente norte-americano recém-eleito, Donald Trump, e sua influência na negociação para uma trégua no leste europeu.