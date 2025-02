Primeiro avião com deportados dos EUA chega à base militar de Cuba

O primeiro avião com imigrantes deportados dos Estados Unidos aterrissou na base militar de Guantánamo, em Cuba, nesta terça-feira (4). Segundo porta-vozes do governo de Donald Trump , o voo continha de nove a dez imigrantes considerados “estrangeiros criminosos altamente perigosos”. O presidente americano já sinalizou que pretende expandir a capacidade do complexo prisional americano em Cuba para lidar com o problema da imigração ilegal e quer utilizar 30 mil leitos para abrigar o que ele chama de “ameaças ao povo americano”.