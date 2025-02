Imigrantes ilegais já tinham ordem e processo de deportação em andamento nos EUA, explica professor

Os Estados Unidos chegaram a um acordo com a Colômbia sobre a deportação de imigrantes ilegais nesta segunda-feira (27) após ameaças do presidente americano, Donald Trump, de iniciar uma guerra comercial contra o país latino-americano. O governo colombiano exigiu que os deportados não fossem algemados e que fossem embarcados em aviões civis. Em análise ao Conexão Record News nesta segunda-feira (27), o especialista em direito internacional Daniel Toledo avalia que os imigrantes expulsos dos Estados Unidos já tinham ordem e processo de deportação em andamento, mas aguardavam a decisão em liberdade.



Sobre as algemas, o advogado comenta que elas são uma medida necessária devido ao histórico criminal de alguns deportados. “Como você vai proteger a saúde física das outras pessoas se essas pessoas ficarem todas desalgemadas dentro desse avião?”, questiona Toledo.