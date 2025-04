Quadrilha cava túnel e rouba R$ 116 milhões em ouro de joalharia nos EUA

Um grupo de assaltantes roubou mais de R$ 116 milhões em ouro de uma joalheria em Los Angeles, no estado americano da Califórnia, na última segunda-feira (14). Os ladrões utilizaram um túnel escavado a partir de um prédio vizinho ao estabelecimento, e cortaram os cabos das câmeras de segurança para impedir que o crime fosse gravado.



A polícia estima que a quadrilha passou uma semana na escavação, devido à complexidade do roubo. As peças levadas não tinham seguro, e o dono da loja oferece uma recompensa de quase R$ 600 mil para quem tiver informações que levem aos criminosos.