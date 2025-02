Reino Unido alerta brasileiros sobre novo golpe de autorização para viagens

A embaixada do Reino Unido no Brasil emitiu um alerta, nesta quinta-feira (30), sobre um golpe aplicado em brasileiros que desejam entrar no país. Desde 8 de janeiro é necessário emitir uma autorização de viagem eletrônica (ETA, na sigla em inglês) para entrar no Reino Unido . Esse documento custa dez libras esterlinas (R$ 72,41, na cotação atual). A emissão é realizada apenas pelo aplicativo e site oficial do governo britânico. O alerta é para que os brasileiros não utilizem sites terceirizados que prometeram emitir essa autorização para evitar o risco de fraudes.