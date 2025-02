Seleção brasileira pode vencer Campeonato Sul-Americano sub-20 nesta quinta-feira (13)

A seleção brasileira de futebol pode conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 nesta quinta-feira (13), se vencer a Argentina em Caracas, na Venezuela. Brasil e os argentinos estão empatados com nove pontos no torneio — quem vencer, chega a 12. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, sendo assim, qualquer uma das duas equipes que vença será campeã do torneio. No último confronto dos times na competição, ainda na primeira rodada, o Brasil saiu com a pior, em uma derrota de 6 a 0 para os argentinos. A equipe brasileira conta com destaques da base do Corinthians como Breno Bidon, Wesley e Gabriel Moscardo.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!