'Situação ambiental perigosa': nuvem de poluição atinge Nova Déli; veja vídeo

Uma nuvem de poluição envolveu a capital indiana, Nova Déli, nesta quarta-feira (23). A data marca o início da temporada de poluição atmosférica, que costuma atingir a cidade durante esse período do ano — esses episódios são atribuídos à queima de resíduos agrícolas nas regiões vizinhas. Durante a manhã, muitos moradores usaram máscaras como forma de proteção contra a nuvem tóxica. A empresa de monitoramento da qualidade do ar da Índia informou que a situação ambiental na capital do país é perigosa. Segundo especialistas, os níveis de micropartículas eram 68 vezes superiores ao máximo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).