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Soldado francês é morto em missão de paz no Líbano

França acusa Hezbollah; ataque coloca em risco cessar-fogo anunciado por Trump

Hora News|Do R7

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Um soldado francês das Nações Unidas foi morto durante uma operação de remoção de explosivos no sul do Líbano. O incidente também deixou três militares feridos e ocorre em meio ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano. A França acusou o Hezbollah pelo ataque; entretanto, o grupo negou envolvimento e pediu cautela até que as investigações sejam concluídas. Leonardo Trevisan analisa.

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