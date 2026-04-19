Soldado francês é morto em missão de paz no Líbano

Um soldado francês das Nações Unidas foi morto durante uma operação de remoção de explosivos no sul do Líbano. O incidente também deixou três militares feridos e ocorre em meio ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano. A França acusou o Hezbollah pelo ataque; entretanto, o grupo negou envolvimento e pediu cautela até que as investigações sejam concluídas. Leonardo Trevisan analisa.



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