Terceiro voo com deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza (CE) nesta sexta (21)

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos deve chegar a Fortaleza, no Ceará , nesta sexta-feira (21). A aeronave pousará na cidade para diminuir o tempo que os passageiros ficarão algemados. Até o momento, 199 brasileiros já foram repatriados no governo de Donald Trump . Este será o terceiro voo com deportados do país norte-americano desde o fim de janeiro.