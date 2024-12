Tradicional Festival das Luzes de Lyon aguarda 2 milhões de visitantes

Um dos eventos mais esperados do calendário francês , o Festival das Luzes de Lyon, aguarda 2 milhões de visitantes até seu encerramento, no domingo (8). Com origem no século 19, o evento normalmente ocorre dos dias 5 a 8 de dezembro, atraindo turistas de todo o mundo. A exposição ocorre espalhada por toda a cidade de Lyon, permitindo que os visitantes possam explorá-la durante o passeio.