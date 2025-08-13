Trem atinge caminhonete que invadiu área dos trilhos; veja vídeo

Um trem atingiu uma caminhonete que invadiu a área dos trilhos . No vídeo, é possível ver o momento em que o trem em alta velocidade atinge o veículo branco que transitava na área reservada aos trilhos. Segundo a empresa responsável pelo transporte, a sinalização e os sinais sonoros que indicam a chegada do trem foram acionados. Ninguém ficou ferido. O caso aconteceu em Alagoas.